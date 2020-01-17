ЄС виділив 22 мільйони на допомогу країнам Південної Африки, що страждають від голоду

ЄС виділив 22 мільйони на допомогу країнам Південної Африки, що страждають від голоду

Укрінформ
Європейська комісія оголосила про мобілізацію пакету допомоги вартістю у 22,8 млн євро для допомоги країнам Південної Африки, які потерпають від затяжної посухи та нестачі продовольства.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

«Багато бідних домогосподарств у вражених посухою регіонах Південної Африки борються за те, щоб отримати достатньо їжі, з огляду на неврожай, обмежений доступ до водних ресурсів та неприйнятне зростання цін на ринку продовольства. Гуманітарна допомога від ЄС допоможе доставити продукти харчування людям, які найбільше цього потребують, і вирішити кризу голоду у вразливих районах», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Європейська допомога буде спрямована в такі країни, як Есватіні, Лесото, Мадагаскар, Замбія та Зімбабве, де через посуху найбільший неврожай за кілька минулих десятиліть. Тому перед загрозою голоду опинилися близько 12 млн людей з цього регіону.

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Найбільшу частину цієї допомоги – 16,8 млн євро, отримає Зімбабве для організації термінових поставок продовольства в уражені посухою райони, а також для забезпечення їх населення базовими медичними послугами і питною водою. У цій країні перед ризиком голоду постали 7,7 млн людей, що складає близько половини населення країни.

Як зазначається у повідомленні, Південна Африка та узбережжя Індійського океану в цілому залишаються проблемним регіоном, який часто потерпає від проявів природного лиха, від руйнівних повеней до затяжної посухи. Лише з січня 2019 року Євросоюз виділив гуманітарну допомогу у цьому регіоні на загальну суму у 67,95 млн євро.

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