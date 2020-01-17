ЄС виділив 22 мільйони на допомогу країнам Південної Африки, що страждають від голоду

Європейська комісія оголосила про мобілізацію пакету допомоги вартістю у 22,8 млн євро для допомоги країнам Південної Африки, які потерпають від затяжної посухи та нестачі продовольства.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської комісії.

«Багато бідних домогосподарств у вражених посухою регіонах Південної Африки борються за те, щоб отримати достатньо їжі, з огляду на неврожай, обмежений доступ до водних ресурсів та неприйнятне зростання цін на ринку продовольства. Гуманітарна допомога від ЄС допоможе доставити продукти харчування людям, які найбільше цього потребують, і вирішити кризу голоду у вразливих районах», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Європейська допомога буде спрямована в такі країни, як Есватіні, Лесото, Мадагаскар, Замбія та Зімбабве, де через посуху найбільший неврожай за кілька минулих десятиліть. Тому перед загрозою голоду опинилися близько 12 млн людей з цього регіону.

Найбільшу частину цієї допомоги – 16,8 млн євро, отримає Зімбабве для організації термінових поставок продовольства в уражені посухою райони, а також для забезпечення їх населення базовими медичними послугами і питною водою. У цій країні перед ризиком голоду постали 7,7 млн людей, що складає близько половини населення країни.

Як зазначається у повідомленні, Південна Африка та узбережжя Індійського океану в цілому залишаються проблемним регіоном, який часто потерпає від проявів природного лиха, від руйнівних повеней до затяжної посухи. Лише з січня 2019 року Євросоюз виділив гуманітарну допомогу у цьому регіоні на загальну суму у 67,95 млн євро.