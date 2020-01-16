Конституційні зміни дозволять Путіну залишитися при владі — експосол США
Про це він написав у Twitter.
"Він (Путін) мислить тактично і прагне максимально використовувати варіанти. Запропоновані зміни до конституції дадуть йому можливість залишатися при владі після 2024 року", - зазначив дипломат.
На думку Пайфера, політика Путіна щодо України свідчить про те, що він не є "великим стратегом".
"Не вірте, що Путін — великий стратег. Якби він таким був, то хіба проводив би політику, яка настільки відчужила Україну від Росії?", - написав колишній посол США.
Як повідомляв Укрінформ, Путін запропонував внести ряд змін до Конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання. Відповідно до його пропозицій кандидатуру прем’єр-міністра та членів уряду РФ має затверджувати Держдума, а не президент.
Фото: Фото: openukraine.org