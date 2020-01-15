Путін визначився, хто замінить Медведєва

Президент РФ Володимир Путін вніс кандидатуру глави Федеральної податкової служби РФ Михайла Мишустіна на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

«Володимир Путін провів робочу зустріч з керівником Федеральної податкової служби Михайлом Мишустіним, у ході якої запропонував йому обійняти посаду глави уряду. Заручившись згодою, він вніс кандидатуру М.Мишустіна на розгляд у Державну думу», - йдеться в повідомленні.

Михайло Мишустін очолює Федеральну податкову службу РФ з 2010 року. Доктор економічних наук.

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До цього він працював у Державній податковій службі РФ, у Міністерстві з податків і зборів (заступник міністра), керівником Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості, керівником Федерального агентства з управління особливими економічними зонами.

Раніше 15 січня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду, посилаючись при цьому на 117-у статтю Конституції. Президент Путін запропонував Медведєву нову посаду заступника голови Радбезу.

Перед цим президент Путін виступив з посланням до Федеральних зборів і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між органами влади. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право затверджувати, а не тільки узгоджувати призначення прем'єр-міністра, віце-прем'єрів та інших членів уряду.