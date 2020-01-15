У Каліфорнії вже 60 осіб постраждали від скидання реактивного палива над школою
Про це повідомляє CNN.
«Шістдесят людей отримали медичну допомогу після того, як літак скинув паливо для реактивних двигунів, повертаючись до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у вівторок», - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався невдовзі після полудня у вівторок у містечку Кадах, штат Каліфорнія.
Найбільш постраждалою з шести шкіл була початкова школа Park Avenue в Кадах (Cudahy), де 20 дітей і 11 дорослих повідомили про незначні травми.
Після перевірки всіх постраждалих шкіл експерти з небезпечних матеріалів заявили, що небезпеки більше немає.
Раніше повідомлялося про щонайменше 17 постраждалих дітей і ще десятках дорослих.
Комерційний літак авіакомпанії Delta, який повинен був здійснити екстрену посадку після зльоту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в 30 км від школи, здійснив процедуру викиду палива з баків для полегшення власної ваги. На відео, знятому очевидцями, видно, як з крил авіалайнера, який пролітав на невеликій висоті, розпорошується речовина світлого кольору.
За словами постраждалих, у повітрі з'явився запах авіаційного пального, який роз'їдав очі у людей на землі.