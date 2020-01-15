У Каліфорнії вже 60 осіб постраждали від скидання реактивного палива над школою

Кількість постраждалих у результаті скидання комерційним літаком реактивного палива над містечком поблизу Лос-Анджелеса зросла до 60 осіб.

Про це повідомляє CNN.

«Шістдесят людей отримали медичну допомогу після того, як літак скинув паливо для реактивних двигунів, повертаючись до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у вівторок», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався невдовзі після полудня у вівторок у містечку Кадах, штат Каліфорнія.

Найбільш постраждалою з шести шкіл була початкова школа Park Avenue в Кадах (Cudahy), де 20 дітей і 11 дорослих повідомили про незначні травми.

Після перевірки всіх постраждалих шкіл експерти з небезпечних матеріалів заявили, що небезпеки більше немає.

Раніше повідомлялося про щонайменше 17 постраждалих дітей і ще десятках дорослих.

Комерційний літак авіакомпанії Delta, який повинен був здійснити екстрену посадку після зльоту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в 30 км від школи, здійснив процедуру викиду палива з баків для полегшення власної ваги. На відео, знятому очевидцями, видно, як з крил авіалайнера, який пролітав на невеликій висоті, розпорошується речовина світлого кольору.

За словами постраждалих, у повітрі з'явився запах авіаційного пального, який роз'їдав очі у людей на землі.