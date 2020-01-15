У США літак скинув пальне над школою, десятки дітей постраждали

Щонайменше, 17 дітей, а також до десятка дорослих постраждали внаслідок скидання комерційним літаком реактивного пального над майданчиком початкової школи поблизу Лос-Анджелеса.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твітер-сторінці пожежного департаменту місцевого округу, повідомляє Укрінформ.

"Кількість постраждалих сягнула 17 дітей й дев'яти дорослих. Усі отримали легкі пошкодження, які не потребують шпиталізації", - зауважили в пожежно-рятувальній службі.

При цьому зазначається, що розпоряджень місцевої влади про евакуацію не надходило.

"Підтверджено, що речовина (яка потрапила на шкільний майданчик – ред.) була реактивним пальним",- додали в пожежному департаменті.

Інцидент стався близько опівдні за місцевим часом у містечку Кудахі, штат Каліфорнія.

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Комерційний літак авіакомпанії Delta, який мав здійснити екстрену посадку після недавнього зльоту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса за 30 км від школи, здійснив процедуру викиду пального з баків для облегшення власної ваги. На відео, знятому очевидцями, видно, як з крил авіалайнера, який пролітав на невеликій висоті, розпилюється речовина світлого кольору.

За словами постраждалих, у повітрі з'явився запах авіаційного пального, який роз'їдав очі у людей на землі.