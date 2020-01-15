ЄС прагне зберегти ядерну угоду з Іраном - Боррель

Механізм врегулювання спорів, який передбачений Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД) і активований за ініціативою його західних учасників, має бути використаний з максимальними дипломатичними зусиллями для збереження ядерної угоди з Іраном.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, яку оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

У заяві зазначається, що у вівторок, 14 січня, високий представник ЄС отримав лист від міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії про винесення ними справи щодо імплементації Іраном зобов’язань відповідно до СВПД на розгляд Спільної комісії з врегулювання спорів, як це передбачено параграфом 36 цієї угоди.

«Як координатор спільної комісії, я наглядатиму за процесом в рамках механізму з врегулювання спорів. Метою згаданого механізму має бути вирішення питань щодо виконання угоди в рамках спільної комісії», - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що згаданий механізм із врегулювання суперечок вимагає інтенсивних зусиль у дусі доброї волі від всіх сторін-учасниць.

«СВПД щодо іранської ядерної програми є важливим досягненням наполегливої багатосторонньої дипломатії, за якою – роки переговорів. У світлі небезпечної ескалації на Близькому Сході, що продовжується, збереження СВПД є зараз більш важливим, ніж будь-коли раніше», - зауважив високий представник ЄС.

Як повідомлялося, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану.

Німеччина, Франція та Велика Британія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном 14 січня запустили механізм вирішення спорів у рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).