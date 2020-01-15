У Франції почався суд над колишнім священиком, обвинуваченим у педофілії

У Франції розпочався судовий процес над колишнім священиком, обвинуваченим у розбещенні кількох десятків хлопчиків.

Скандал навколо 74-річного Бернара Прейната найбільший в історії католицької церкви Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Прейната обвинувачують у скоєнні сексуального насильства відносно хлопчиків віком від семи до п'ятнадцяти років у 70-ті та 80-ті роки минулого століття у Ліоні.

Сам колишній священик на початку судового засідання визнав вину та розкаявся.