Німецькі спецслужби провели операцію через підозру у підготовці теракту
Про це повідомила прокуратура Берліна в Twitter.
"Обшуки проведено… в 9 місцях у Берліні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Тюрингії через підозри у підготовці важкого насильницького акту, що становить загрозу державі", - йдеться у повідомленні.
Серед підозрюваних - кілька молодих людей чеченського походження віком від 23 до 28 років. Їм закидають пошук місця для вчинення "теракту з ісламістською мотивацією". У підозрюваних вилучили готівку, холодну зброю, а також носії інформації. В одного з молодих людей у мобільному телефоні містився фотоматеріал, який, за даними правоохоронців, свідчить про плани підготовки теракту.
До обшуків було залучено близько 180 співробітників правоохоронних органів.
Прокуратура запевняє, що наразі загрози теракту немає. Буде проведено розслідування.