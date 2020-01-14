Німецькі спецслужби провели операцію через підозру у підготовці теракту

Поліція та спецслужби ФРН провели 14 січня обшуки та арешти в чотирьох федеральних землях Німеччини через підозру в підготовці теракту.

Про це повідомила прокуратура Берліна в Twitter.

"Обшуки проведено… в 9 місцях у Берліні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Тюрингії через підозри у підготовці важкого насильницького акту, що становить загрозу державі", - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних - кілька молодих людей чеченського походження віком від 23 до 28 років. Їм закидають пошук місця для вчинення "теракту з ісламістською мотивацією". У підозрюваних вилучили готівку, холодну зброю, а також носії інформації. В одного з молодих людей у мобільному телефоні містився фотоматеріал, який, за даними правоохоронців, свідчить про плани підготовки теракту.

Читайте також: Поліція розслідуватиме різанину в передмісті Парижа як тероризм

До обшуків було залучено близько 180 співробітників правоохоронних органів.

Прокуратура запевняє, що наразі загрози теракту немає. Буде проведено розслідування.