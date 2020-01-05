Поліція розслідуватиме різанину в передмісті Парижа як тероризм

Французька поліція розслідуватиме різанину в передмісті Парижа, яка сталася 3 січня, як терористичний напад.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За даними прокуратури, нападник страждав серйозними психічними захворюваннями. Водночас слідчі встановили, що він мав екстремістські погляди та планував напад.

Місцевий прокурор та детективи стверджують, що нападник, якого застрелили під інциденту, вигукував «Аллаху Акбар» («Аллах – найвеличніший»). Крім того, у нього в рюкзаку знайшли релігійну літературу.

3 січня в південному передмісті Парижа Вільжуф невідомий напав з ножем на перехожих в парку. Були поранені три людини, одна з них померла. Нападника застрелили поліцейські.

У Франції діють посилені заходи безпеки після серії терактів, починаючи з 2015-го року. Їх жертвами стали понад 250 осіб.