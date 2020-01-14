У Північній Ірландії узаконили одностатеві шлюби

У Північній Ірландії офіційно з 13 січня одностатеві пари можуть зареєструватися для вступу в шлюб.

Про це інформує BBC.

"Одностатевий шлюб тепер визнається законним у Північній Ірландії", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення в країні ухвалили ще влітку.

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Також у Північній Ірландії визнаватимуть шлюби пар, які одружилися в інших країнах. Ті, хто перебувають у цивільному шлюбі, поки не зможуть його узаконити.

Як зазначається, Офіс влади Північної Ірландії працюватиме над подальшим юридичним оформленням цивільного партнерства та визначенням ролі церкви в одностатевих шлюбах.

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Крім того, гетеросексуальним парам дозволили вступати у цивільний шлюб.

Нагадаємо: на території Великої Британії одностатеві шлюби дозволили в Англії, Шотландії та Уельсі ще з 2014 року.

Фото: GCN