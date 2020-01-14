У Північній Ірландії узаконили одностатеві шлюби
Укрінформ
У Північній Ірландії офіційно з 13 січня одностатеві пари можуть зареєструватися для вступу в шлюб.
Про це інформує BBC.
"Одностатевий шлюб тепер визнається законним у Північній Ірландії", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення в країні ухвалили ще влітку.
Також у Північній Ірландії визнаватимуть шлюби пар, які одружилися в інших країнах. Ті, хто перебувають у цивільному шлюбі, поки не зможуть його узаконити.
Як зазначається, Офіс влади Північної Ірландії працюватиме над подальшим юридичним оформленням цивільного партнерства та визначенням ролі церкви в одностатевих шлюбах.
Крім того, гетеросексуальним парам дозволили вступати у цивільний шлюб.
Нагадаємо: на території Великої Британії одностатеві шлюби дозволили в Англії, Шотландії та Уельсі ще з 2014 року.
Фото: GCN