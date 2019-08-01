У Чорногорії провалили закон про легалізацію одностатевих шлюбів

Парламент Чорногорії не зміг ухвалити законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів, оскільки депутати з правлячої коаліції, що представляють етнічні меншини, проголосували проти нього.

Про це повідомляє Balkan Insight.

"Парламент Чорногорії в середу не зміг схвалити законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів, через те, що проти цього проголосували депутати менших партій правлячої коаліції, що представляють етнічні меншини", - йдеться у повідомленні.

Депутати від головної правлячої Демократичної партії соціалістів, соціал-демократи та депутати Ліберальної партії підтримали законопроєкт, але представники партій етнічних меншин, котрі є частиною правлячої коаліції (Боснійська партія, BS, Хорватська громадянська ініціатива, HGI та албанська Forca), виступили проти. Опозиційні депутати не підтримали ініціативу.

Відповідно до проєкту, одностатеві пари визнаються законним подружжям, але не мають таких самих прав, як традиційні подружні пари. Таким подружжям не дозволять усиновляти дітей, одностатеві пари також не будуть визнаватися сім’єю.

Чорногорія вперше намагалася легалізувати одностатеві союзи в 2014 році, але ця спроба також провалилася.