У канадських Торонто й Едмонтоні тисячі людей вшанували пам'ять жертв катастрофи в Ірані

У великих містах Канади у ці дні проходять заходи на вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, збитого військовими.

Про це повідомляє ВВС.

Участь у меморіальному заході в Університеті Альберти в Едмонтоні взяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який заявив, що домагатиметься справедливості та покарання винних у трагедії, жертвами якої стали 57 канадців.

"Цієї трагедії не мало бути. Я хочу запевнити вас, що ви маєте мою повну підтримку в цей надзвичайно складний час... Ви поставили перед нами мету – досягти справедливості та відповідальності за вас… Ми не зупинимося, поки не отримаємо відповіді", - заявив Трюдо.

Як зазначається, щонайменше 13 жертв авіакатастрофи були з канадського Едмонтона. В Університеті Альберти зібралося близько 2300 людей, щоб віддати шану загиблим.

Захід на вшанування пам’яті жертв авіакатастрофи відбувся і в Торонто. Близько 2000 людей створили меморіал в актовій залі місцевого університету. Учасники заходу виконали гімн Канади та найвідомішу патріотичну пісню Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

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