Лондон побоюється втратити США як військового союзника

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес побоюється, що його країна може залишитися без свого ключового військового союзника США у майбутніх військових конфліктах.

Про це повідомляє Sky News.

"Британії, можливо, доведеться протистояти у майбутніх конфліктах без допомоги США як свого ключового союзника", - попередив міністр Воллес.

На думку міністра, зростаюча ізоляціоністська політика президента США Дональда Трампа означає, що Британії, можливо, доведеться переглянути гіпотези, що лежали в основі її оборонного планування протягом останніх 10 років.

Зазначається, що ця заява Воллеса пролунала на тлі намірів глави уряду Британії Бориса Джонсона здійснити "найглибший перегляд" галузі безпеки, оборони та зовнішньої політики країни з часів "холодної війни".

"Мене непокоїть думка, що США можуть відмовитися від світового лідерства. Це було б погано для всього світу та погано для нас. Ми готуємося до гіршого й сподіваємося на краще", - сказав міністр оборони Великої Британії.