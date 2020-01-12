В Ірані поновилися протести через катастрофу літака МАУ

В Ірані у неділю поновилися протести. Люди вимагають відставки влади після того, як іранські військові визнали, що випадково збили літак компанії МАУ 8 січня.

Про це інформують AP та дописи користувачів у Twitter.

"Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу по всій столиці країни в неділю, очікуючи нових акцій протестів після того, як іранська Революційна гвардія визнала випадкове ураження ракетою пасажирського літака", - йдеться у повідомленні.

Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.

Сотні студентів зібралися у Тегеранському університеті Шахід Бехешті, щоб оплакати жертв та вимагати відставки влади за приховування причин катастрофи.

Люди скандують: "Наш ворог не США, наш ворог - Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу", - йдеться у дописі Twitter користувача Мухамеда Музафарі.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: АА