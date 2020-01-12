У Дортмунді евакуювали 14 тисяч осіб через авіабомби часів Другої світової

У німецькому Дортмунді через виявлення авіабомб часів Другої світової війни евакуювали близько 14 тисяч жителів та обмежили роботу центрального вокзалу й низки закладів.

Про це повідомляє телеканал n-tv.

"Некомфортні вихідні в Дортмунді: тисячі людей повинні тимчасово звільнити свої квартири. Дві лікарні евакуйовані, залізниця перенаправляє міжміські поїзди", - йдеться у репортажі.

Зазначається, що наявність у землі чотирьох авіабомб часів війни показали спецприлади під час підготовки будівельних проєктів. Експерти вивчають ситуацію, і якщо підозра підтвердиться, то бомби знешкодять у неділю, 12 січня,

Евакуаційні заходи в Дортмунді розпочалися вранці в неділю. Загалом майже 14 тис. жителів змушені були залишити свої будинки. Окрім того, частково евакуйовано пацієнтів із двох лікарень. Деяких було переведено до інших лікарень, а решта залишаються у медзакладах у визначених безпечних місцях.

Головний вокзал частково закрито. Залізничний рух в усьому Рурському районі обмежено із 12.00 на невизначений час.

Як повідомлялося, залишки війни регулярно знаходять у німецьких містах. Зазвичай операції зі знешкодження проходять успішно, але влада завжди проводить евакуацію людей, подекуди десятків тисяч.

Фото: dpa