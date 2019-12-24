У Харкові евакуювали будинки, школи і банки: шукають бомбу у 284 об’єктах

Поліція Харкова перевірила інформацію про замінування 284 об’єктів та евакуювала 1435 осіб. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Поліцейські оглянули місця подій та прилеглу територію. Евакуювали 1435 осіб. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що працівники поліції оглянули 48 лікарень, 12 житлових будинків, 29 торговельно-розважальних центрів та супермаркетів, 22 школи, 104 дитячих садки, 24 готелі, 45 банківських установ.

"Відвід транспорту не здійснювався. Порушень публічної безпеки та порядку не було. За медичною допомогою ніхто не звертався", - додали у поліції.

Як зазначається, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Повідомлення про замінування лікарень, житлових будинків, торговельних центрів, готелів та відділень банків, розташованих у Харкові, надійшло 23 грудня до поліції на електронну адресу.