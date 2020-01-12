Євросоюз засудив нові смертні вироки в Білорусі

Євросоюз засудив ще два смертні вироки, які були винесені 10 січня регіональним судом у місті Могильов, що у Білорусі.

Відповідна заява речника ЄС Пітера Стано оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"10 січня 2020 року регіональний суд Могильова в Білорусі оголосив два смертних вироки братам Іллі та Станіславу Костевим. Ці два смертних вироки слідують за трьома смертними вироками, що були винесені у 2019 році. Три вироки були виконані у минулому році, і усього чотири особи зараз перебувають у «черзі на смерть». Нагадуючи резолюцію Ради ЄС від 2016 року, яка засуджує застосування смертної кари в Білорусі, Європейський Союз підтверджує рішучу незгоду з застосуванням вищої міри покарання за будь-яких обставин", - йдеться у заяві речника ЄС

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Євросоюз наголосив на тому, що смертна кара порушує невід’ємне право на життя, яке гарантується Універсальною Декларацією з прав людини та є жорстоким, антигуманним та принизливим покаранням. Вища міра покарання нездатна бути засобом для стримування злочинів, при тому, що помилки правосуддя у таких випадках є незворотними.

"Запровадження мораторію на страти в Білорусі могло б стати позитивним кроком до скасування смертної кари", - наголошується в заяві речника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, два нових смертних вироки в Білорусі також засудили у Раді Європи.