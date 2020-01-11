Рада Європи знову закликала Білорусь відмовитися від смертної кари

Рада Європи вкотре закликала Білорусь запровадити мораторій на застосування смертної кари.

Про це написав у Twitter речник РЄ Даніель Холтген.

«Сьогодні приведено у виконання два нових вироки. Смерть - це не справедливість, і вища міра покарання не запобігає злочину. Ми закликаємо Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її скасування», - заявили у Раді Європи.

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Як повідомлялося, Білорусь є єдиною країною на європейському континенті, де застосовується смертна кара. У 2019 році у Білорусі було виконано три смертні вироки.