Рада Європи знову закликала Білорусь відмовитися від смертної кари

Рада Європи знову закликала Білорусь відмовитися від смертної кари

Укрінформ
Рада Європи вкотре закликала Білорусь запровадити мораторій на застосування смертної кари.

Про це написав у Twitter речник РЄ Даніель Холтген.

«Сьогодні приведено у виконання два нових вироки. Смерть - це не справедливість, і вища міра покарання не запобігає злочину. Ми закликаємо Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її скасування», - заявили у Раді Європи.

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Як повідомлялося, Білорусь є єдиною країною на європейському континенті, де застосовується смертна кара. У 2019 році у Білорусі було виконано три смертні вироки.

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