Вашингтон не планує обговорювати з Багдадом виведення військових з Іраку

В Державному департаменті США не мають наміру обговорювати з іракською стороною питання виведення американських військових з його території, натомість підтверджують відданість цілям міжнародної коаліції.

Про це йдеться у заяві Держдепу.

"Америка - це сила добра на Близькому Сході. Наша військова присутність в Іраку - це продовження боротьби проти ІДІЛ, ми готові захищати американців, іракців та наших партнерів по коаліції. Ми однозначні щодо того, наскільки важливою є наша місія в Іраку. Будь-яка делегація, що буде направлена до Іраку, приділятиме увагу обговоренню питання - як найкращим чином розвинути наше стратегічне партнерство, а не обговоренню питання виведення військ", - йдеться у заяві.

Також у Держдепі вважають, що урядам США та Іраку потрібно вести розмову не лише щодо питань безпеки, а й щодо фінансового, економічного та дипломатичного партнерства. “Ми хочемо бути другом та партнером суверенного, процвітаючого та стабільного Іраку”, - заявили у Держдепартаменті США.

Як повідомлялося, тимчасовий голова уряду Іраку Адель Абдул Магді у телефонній розмові з державним секретарем США Майком Помпео попросив його направити офіційну делегацію до Багдада для вироблення плану виведення американських військових з країни.

Раніше, 31 грудня, у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

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У ніч проти 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом американських військ поблизу летовища Багдада.

За наслідками цих подій парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.