Французька влада готова відмовитися від підвищення пенсійного віку

Глава уряду Франції Едуард Філіп заявив про готовність відмовитися від підвищення пенсійного віку до 64 років – рішення, яке спровокували масові протести й страйки.

Про це повідомляє AFP.

"Щоби демонструвати свою довіру до соціальних партнерів, я готовий відмовитися тимчасово від рішення, яке я раніше запропонував, про підвищення так званого "поворотного віку" з 62 до 64 років", - заявив французький прем’єр-міністр у суботу в своєму листі до профспілок.

Цей лист був оприлюднений на тлі чергових протестів і страйків у багатьох великих містах Франції. Під час акції в Парижі були, зокрема, зафіксовані зіткнення радикально налаштованих протестувальників із поліцією. Група демонстрантів із закритими обличчями почала бити вітрини магазинів та кидати у правоохоронців різні предмети. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ.

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Як повідомлялося, протести проти пенсійної реформи, анонсованої урядом країни, тривають у Франції з початку грудня. Профспілки мають намір проводити їх до тих пір, поки президент Франції Еммануель Макрон не відкличе свій проєкт цієї реформи. Відповідно до проєкту, передбачається об’єднати складну пенсійну систему, яка, окрім загальної пенсії, передбачає спеціальні підходи для працівників різних 42 секторів.