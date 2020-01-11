У Стамбулі стався землетрус силою 4,7 бала
Про це повідомило Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).
«Поштовхи силою 4,7 бала були зафіксовані о 16.37 (15.37 за київським часом). Епіцентр землетрусу зафіксований у північній частині Мармурового моря, в районі Сіліврі», - йдеться у повідомленні.
Поштовхи викликали паніку серед населення. Наразі сейсмологи попереджають про можливість повторних поштовхів. За довготерміновими прогнозами сейсмологів у Стамбулі в найближчі два десятиліття може статися великий та руйнівний землетрус.
Як відомо, у кінці вересня у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8, тоді було пошкоджено кілька будинків, у т.ч. дві школи та одну мечеть. Після цього землетрусу було зафіксовано 144 афтершоки.