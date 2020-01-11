У Стамбулі стався землетрус силою 4,7 бала

У найбільшому місті Туреччини, населення якого за офіційними даними становить понад 15 млн осіб, стався землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомило Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

«Поштовхи силою 4,7 бала були зафіксовані о 16.37 (15.37 за київським часом). Епіцентр землетрусу зафіксований у північній частині Мармурового моря, в районі Сіліврі», - йдеться у повідомленні.

Поштовхи викликали паніку серед населення. Наразі сейсмологи попереджають про можливість повторних поштовхів. За довготерміновими прогнозами сейсмологів у Стамбулі в найближчі два десятиліття може статися великий та руйнівний землетрус.

Як відомо, у кінці вересня у Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8, тоді було пошкоджено кілька будинків, у т.ч. дві школи та одну мечеть. Після цього землетрусу було зафіксовано 144 афтершоки.