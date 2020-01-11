У Пуерто-Рико знову стався потужний землетрус
Про це повідомляє Independent з посиланням на Геологічну службу США.
“Пуерто-Рико сколихнув землетрус магнітудою 6,0, останній в серії поштовхів, які зруйнували будинки та школи на південному узбережжі території США”, - йдеться у публікації.
Видання повідомляє про відключення електроенергії на більшій частині південної частини Пуерто-Рико.
Повідомлень про постраждалих чи загиблих наразі немає.
Як повідомляв Укрінформ, 7 січня у Пуерто-Рико стався землетрус магнітудою 6,4 бала, що став найпотужнішим протягом століття.
За оцінками геологічної служби США, понад 400 000 людей сьогодні відчули на собі підземні поштовхи. Потенційні економічні втрати внаслідок сьогоднішнього землетрусу перевищать 100 мільйонів доларів.
Перед цим поштовхи фіксували 6 січня.
Пуерто-Рико – група карибських островів, яка є самоврядною територією у складі США.