У Пуерто-Рико знову стався потужний землетрус

Біля узбережжя Пуерто-Рико стався ще один потужний землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє Independent з посиланням на Геологічну службу США.

“Пуерто-Рико сколихнув землетрус магнітудою 6,0, останній в серії поштовхів, які зруйнували будинки та школи на південному узбережжі території США”, - йдеться у публікації.

Видання повідомляє про відключення електроенергії на більшій частині південної частини Пуерто-Рико.

Повідомлень про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, 7 січня у Пуерто-Рико стався землетрус магнітудою 6,4 бала, що став найпотужнішим протягом століття.

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За оцінками геологічної служби США, понад 400 000 людей сьогодні відчули на собі підземні поштовхи. Потенційні економічні втрати внаслідок сьогоднішнього землетрусу перевищать 100 мільйонів доларів.

Перед цим поштовхи фіксували 6 січня.

Пуерто-Рико – група карибських островів, яка є самоврядною територією у складі США.