В Ірані стався землетрус поряд з АЕС

В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1 з епіцентром неподалік АЕС в Бушері.

Про це повідомляє AFP.

"В Ірані стався землетрус менш ніж за 50 кілометрів від єдиної у країні атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,1 стався за 44 кілометри на південний схід від міста Боразджан на глибині 38 кілометрів. Епіцентр знаходиться за 45 кілометрів на схід від АЕС в Бушері.

Повідомлення про постраждалих не надходили.