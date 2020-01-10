Латвія надала політичний притулок опальному в РФ журналісту
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Мені і моїй родині влада Латвії надала політичний притулок, визнавши, що в Росії мене переслідують за професійну діяльність", - розповів Шварьов.
У квітні 2019 року в редакції "Росбалту" і вдома у Шварьова пройшли обшуки у справі про наклеп, порушеній за заявою олігарха Усманова. Йшлося про публікації на сторонніх ресурсах про зв'язок бізнесмена з перестрілкою на Рочдельській вулиці у Москві 2015 року, що призвела до переслідування лідера російського злочинного світу Захарія Калашова (Шакро Молодого) й гучних арештів у Слідкомі РФ. Невдовзі після цього Шварьов поїхав на лікування за кордон.
11 листопада Тверський суд Москви заочно взяв журналіста, щодо якого на той час було порушено ще одну кримінальну справу, під варту. Росія оголосила Шварьова у міжнародний розшук.