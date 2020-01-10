Латвія надала політичний притулок опальному в РФ журналісту

Латвія надала політичний притулок журналістові "Росбалту" Олександру Шварьову, якого в Росії звинувачують у наклепі на близького до влади великого бізнесмена Алішера Усманова.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Мені і моїй родині влада Латвії надала політичний притулок, визнавши, що в Росії мене переслідують за професійну діяльність", - розповів Шварьов.

У квітні 2019 року в редакції "Росбалту" і вдома у Шварьова пройшли обшуки у справі про наклеп, порушеній за заявою олігарха Усманова. Йшлося про публікації на сторонніх ресурсах про зв'язок бізнесмена з перестрілкою на Рочдельській вулиці у Москві 2015 року, що призвела до переслідування лідера російського злочинного світу Захарія Калашова (Шакро Молодого) й гучних арештів у Слідкомі РФ. Невдовзі після цього Шварьов поїхав на лікування за кордон.

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11 листопада Тверський суд Москви заочно взяв журналіста, щодо якого на той час було порушено ще одну кримінальну справу, під варту. Росія оголосила Шварьова у міжнародний розшук.