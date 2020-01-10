У Мексиці "прокинувся" найактивніший вулкан країни

У Мексиці сталося чергове виверження найактивнішого вулкана країни – Попокатепетля.

Про це повідомляє The Straits Times із посиланням на Національний центр із запобігання стихійним лихам.

«Попо», як ще називають вулкан, вибухнув рано вранці, вивергнувши з кратера "помірну кількість попелу та розпечених частинок", йдеться у повідомленні Національного центру із запобігання стихійним лихам у Twitter.

Як зазначається, вулкан викинув стовп попелу три кілометри заввишки.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США показало, як виглядає виверження Попокатепетля з космосу.

Влада оголосила другу фазу "жовтого рівня" тривоги, у цьому зв'язку наближатися до вулкана на відстань менше 12 км заборонено через небезпеку падіння вулканічних порід.

Як повідомлялося, востаннє виверження вулкана Попокатепетль було зафіксовано 25 грудня минулого року. Тоді викид вулканічних газів відбувався на висоту до одного кілометра, які розсіювалися в бік південного сходу.

Вулкан Попокатепетль є другим за величиною в Мексиці, він розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко.