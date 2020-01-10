Прем’єри Швеції й Канади наполягають на ретельному розслідуванні авіакатастрофи у Тегерані

Прем’єр-міністри Швеції та Канади Стефан Левен та Джастін Трюдо наполягають на ретельному та прозорому розслідуванні причин авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані.

Про це йшлося під час телефонної розмови, повідомляється на сайті прем'єра Канади.

"Обидва лідери погодились, що ретельне, достовірне та прозоре розслідування цього трагічного інциденту є надзвичайно важливим. Прем'єр-міністр Трюдо та прем'єр-міністр Левен зобов'язалися продовжувати тісну співпрацю щодо наступних кроків у процесі розслідування, в тому числі з іншими країнами, постраждалими від цієї трагедії", - йдеться у заяві.

Прем’єр-міністри обмінялися щирими співчуттями у зв’язку із загибеллю людей внаслідок аварії літака МАУ в Ірані, серед яких були, зокрема, громадяни Канади та Швеції.

Також лідери обговорили останні події на Близькому Сході та наголосили на важливості деескалації для стабільності та безпеки в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 січня заявив, що за даними розвідки, літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета.

Після цього Британія заявила, що підтримує висновки Канади, що літак МАУ поблизу Тегерана був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

CNN з посиланням на неназваного американського посадовця повідомив, що літак під Тегераном збили дві ракети російського виробництва.