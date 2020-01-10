Трамп відповів на критику щодо рішення про ліквідацію Сулеймані

Президент США Дональд Трамп жорстко засудив демократів за їхню критику його рішення ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані без консультації з Конгресом.

Як повідомляє The Hill, під час зустрічі з виборцями в штаті Огайо він виступив з нищівною критикою опонентів.

«Ліворадикали демократи, висловили обурення щодо знищення цього жахливого терориста. Знаєте, вони б мали обурюватися жорстокими злочинами Сулеймані та тим, що його численним жертвам було відмовлено в правосудді", - заявив Трамп перед натовпом у місті Толедо.

Критика Трампа стосувалася передусім претендентів на кандидата в президенти від Демпартії сенатора Берні Сандерса та спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яку він саркастично назвав "справжнім генієм".

"Цей чоловік убивав і вбивав мирних людей по всьому світі, і військових теж – усіх, хто траплявся йому на шляху", - сказав Трамп.

"А ми маємо Берні та Ненсі Пелосі, маємо тут і всіх інших - вони намагаються сказати: як ти смів прибрати його таким чином? Ти повинен був отримати дозвіл від Конгресу. Ти повинен був прийти й розповісти нам, що збираєшся зробити. Ти повинен був прийти й розповісти, аби ми могли зателефонувати у (медіа, що видають) фейкові новини, і «злили» це", - продовжив Трамп.

Він також зазначив, що рішення про ліквідацію Сулеймані необхідно було ухвалювати за "долю секунди" і що він не встиг повідомити Конгрес про свої плани.

«Ми повинні були ухвалити рішення. Ми не встигли зателефонувати до Ненсі, яка не переобтяжена роботою».

Трамп повторив, що Сулеймані "активно планував" атаки, які загрожували життю американців та американських посольствам.

"Як лідер іранських терористичних сил «Аль-Кудс» Сулеймані поширював смерть, руїни й хаос на Близькому Сході та за його межами, - сказав президент.

"Сулеймані активно планував нові атаки. Він придивлявся дуже серйозно не лише до посольства в Багдаді - але ми його швидко зупинили, і зупинили намертво", - зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента Дональда Трампа вести з Іраном війну. Ухвалена демократичною більшістю резолюція про воєнні повноваження зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про "неминучу збройну атаку".

Фото: The White House