Росія нарощує військову присутність у Чорноморському регіоні – Орбан

Ситуація в регіоні Чорного моря погіршується внаслідок нарощування Росією військової присутності, тож Румунія буде продовжувати підтримувати зусилля НАТО з консолідації ролі союзників в цьому регіоні та посилення позицій Альянсу як на суходолі, так і в морі.

Про це у четвер у Брюсселі за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили ситуацію з безпеки у Чорному морі, яка погіршується через збільшення Росією військової присутності. Я наголосив на важливості консолідації ролі НАТО у регіоні Чорного моря. Ми погодилися продовжувати працювати разом для подальшого зміцнення та розвитку присутності Альянсу на східному фланзі, як сухопутного, так і військово-морського. Ми також погодилися продовжувати підтримку наших партнерів у регіоні», - сказав румунський урядовець.