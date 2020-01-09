Вашингтон посилив санкції проти Ірану

США запровадили посилені санкції проти Ірану.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп у Білому домі, повідомляє A News.

"Це вже зроблено; ми їх (санкції - ред.) посилили. Вони й були дуже жорсткими, але зараз значно зросли. Я щойно погодив це з міністерством фінансів", - сказав він.

Трамп також додав, що міністерство зробить відповідну заяву.

Як повідомляв Укрінформ, у середу президент США Дональд Трамп у зверненні до нації пообіцяв запровадити додаткові економічні санкції проти іранського режиму після того, як 7 січня Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.