Штатм більше не потрібна близькосхідна нафта - Трамп

Президент США Дональд Трама звернеться до НАТО із закликом активніше долучитися до процесів на Близькому Сході.

Про це він заявив у своєму зверненні до нації 8 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я збираюся попросити НАТО активніше долучитися до близькосхідного процесу. За останні три роки під моїм керівництвом наша економіка стала сильнішою, ніж будь-коли, й Америка досягла енергетичної незалежності", - сказав він.

За словами Трампа, це досягнення, про які ніхто не думав, що це можливо "Зараз ми є виробником нафти і природного газу номер один в світі. Ми незалежні і нам не потрібна близькосхідна нафта", - зауважив Трамп.

Американські збройні сили, за його словами, були повністю перебудовані під його керівництвом, що обійшлося в 2,5 трильйона доларів. "Збройні сили США сильніші, ніж будь-коли раніше. Наші ракети - великі, потужні, точні, смертоносні і швидкі. Створюються надзвукові ракети. Однак той факт, що у нас є ця чудова армія і техніка, не означає, що ми повинні її використовувати", - сказав президент США.

За його словами, США не хочуть використовувати ці потужності. Американська сила, як військова, так і економічна, є найкращим стримуючим фактором, підкреслив Трамп.

Три місяці тому, нагадав він, було на 100% знищено ІДІЛ і його територіальний халіфат. "Ми вбили несамовитого лідера ІДІЛ Аль-Багдаді, який був відповідальний за численні смерті, зокрема за масові страти християн, мусульман та всіх, хто стояв на його шляху", - наголосив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по військових об'єктах США та інших учасників міжнародної коаліції проти так званої "Ісламської держави" на території Іраку.

Фото: The White House