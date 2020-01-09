У Франції проходять масові демонстрації проти пенсійної реформи

У четвер у Франції оголосили чергові масові демонстрації проти урядової пенсійної реформи.

Це вже четверта масова мобілізація профспілок, що пройде у 36-й день загальнонаціонального страйку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

Протестні акції супроводжуються посиленням перебоїв у функціонуванні національної залізниці та громадського транспорту, зокрема у Парижі, на тлі невдачі, що зазнали проведені 7 січня переговори між урядом і профспілками.

Наступний раунд переговорів призначений на п’ятницю. Натомість, це не виключає продовження масових акцій протесту в суботу.

Найбільше невдоволення пенсійною реформою висловлюють представники транспортної галузі, особливо залізничники. За нинішньою системою, вони можуть вийти на пенсію після 51 року. Але запропонована урядом реформа передбачає складну систему балів для нарахування пенсійного віку, що призведе до скасування обов’язкової пільги раннього виходу на заслужений відпочинок.

Окрім цього, реформа вплине на професійну кар’єру танцівниць балету, які нині можуть виходити на пенсію у 42 роки.

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Ці протести та дискусії проходять на тлі пропозицій уряду підвищити на два роки – із 62-х до 64-х – віку виходу на пенсію, щоб отримати повне забезпечення.

Активну участь у страйку беруть також освітяни, медики, представники багатьох інших галузей.

Цього тижня до страйку приєдналися представники нафтопереробної галузі та працівники сховищ зберігання нафтопродуктів. Вони погрожують блокувати доступ до сховищ, що може призвести до ускладнень постачань нафтопродуктів на ринок.

Загальнонаціональний страйк у Франції триває з 5 грудня.