Трамп закликає НАТО посилити боротьбу з тероризмом на Близькому Сході

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент США Дональд Трамп у середу ввечері провели телефонну розмову, в ході якої обговорили ситуацію на Близькому Сході та роль НАТО у її врегулюванні.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАТО.

«Президент попросив Генерального Секретаря НАТО більше залучитися до ситуації на Близькому Сході. Вони погодилися, що НАТО може робити більший внесок у регіональну стабільність та у боротьбу проти міжнародного тероризму. Вони також погодилися залишатися у тісному контакті з цього питання», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що НАТО відіграє ключову роль у боротьбі проти міжнародного тероризму, у тому числі через тренувальну місію в Іраку та в Афганістані, і є активним членом глобальної коаліції з боротьби проти Ісламської держави.

Як вже повідомлялося, у телевізійному зверненні до народу США у середу президент Дональд Трамп, говорячи про шляхи реагування на зростання напруги на Близькому Сході, висловив намір звернутися до НАТО з проханням щодо більшого залучення у цьому регіоні.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару в Багдаді, Ірак, був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Напередодні Іран запустив як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн.