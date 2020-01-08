Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану

Сенатори-республіканці закликали президента США Дональда Трампа до деескалації напруги у відносинах з Тегераном після ракетного обстрілу іранцями американських баз в Іраку.

Про це повідомляє The Hill.

"Республіканські сенатори закликають адміністрацію Трампа знизити напруженість у відносинах з Іраном після ракетних ударів у вівторок ввечері по двох іракських базах, де базуються американські військові", - йдеться у повідомленні.

Один із головних союзників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем, заявив, що наразі не час думати про помсту. "Необхідно висловити наші стратегічні цілі щодо Ірану просто та переконливо", - наголосив він.

Сенатор Майк Лі додав, що президент Трамп повинен піти на деескалацію ситуації та порадитися з Конгресом щодо наступних кроків у відповідь Ірану.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав Трампа уникати конфлікту та непотрібних втрат.

Як повідомлялося, напередодні Іран випустив кілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про "жорстоку помсту" США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Фото: The White House