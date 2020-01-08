Над канадським парламентом приспустили прапор через авіакатастрофу в Ірані

Над канадським парламентом приспустили прапор через авіакатастрофу в Ірані

Укрінформ
Державний прапор Канади над будівлею федерального парламенту у Оттаві було приспущено на знак вшанування жертв авіакатастрофи в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією продюсерки канадського суспільного мовника CBC Сари Сіарс, запит на приспущення прапора подав особисто прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Державний стяг залишатиметься у такому положенні “до подальших вказівок”.

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Як повідомлялося, серед 176 жертв авіакатастрофи 63 були громадянами Канади. Міністр транспорту Канади Марк Гарно пообіцяв надати технічну допомогу для належного розслідування трагедії, а міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань закликав до міжнародної співпраці у знаходженні причин аварії.

Фото: АА

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