Над канадським парламентом приспустили прапор через авіакатастрофу в Ірані
Укрінформ
Державний прапор Канади над будівлею федерального парламенту у Оттаві було приспущено на знак вшанування жертв авіакатастрофи в Ірані.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
За інформацією продюсерки канадського суспільного мовника CBC Сари Сіарс, запит на приспущення прапора подав особисто прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Державний стяг залишатиметься у такому положенні “до подальших вказівок”.
Як повідомлялося, серед 176 жертв авіакатастрофи 63 були громадянами Канади. Міністр транспорту Канади Марк Гарно пообіцяв надати технічну допомогу для належного розслідування трагедії, а міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань закликав до міжнародної співпраці у знаходженні причин аварії.
Фото: АА