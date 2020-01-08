Брюссель не має наміру відкликати делегацію з Іраку — речник ЄС

У контексті напруги, що виникла навколо Іраку та Ірану, безпека всіх європейців, які зараз перебувають на Близькому Сході, залишається головним пріоритетом ЄС.

Про це у середу під час брифінгу заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Очевидно, що безпека європейських громадян, які зараз знаходяться на Близькому Сході, зокрема, поблизу напруги, що виникла навколо Ірану та Іраку, є для нас головним пріоритетом. У всіх контактах з консульськими органами країн-членів це перше питанням, яке ми постійно порушуємо, і це частина політики, як проводить високий представник ЄС», - зауважила Спінант.

Речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано уточнив, що наразі європейські дипломати та інші працівники ЄС у цьому регіоні перебувають у безпеці.

«Я можу запевнити вас, що всі вони зараз перебувають у безпеці. Зараз не існує жодних пропозицій щодо евакуації. Ми, зрозуміло, продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації», - зауважив Стано.

Водночас він підкреслив, що Європейський Союз рішуче налаштований продовжувати виконання власних зобов’язань щодо Іраку.

«Ми маємо делегацію ЄС і Цивільну місію в Іраку і не маємо наміру виходити звідти. Ми налаштовані на продовження нашого залучення, особливо в тих сферах, які дозволяють надавати допомогу населенню Іраку», - додав Стано.

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Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

У ніч на 8 січня Іран запустив кілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Сулеймані.

Крім того, після вбивства Сулеймані Тегеран заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році. Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а її інтереси врахують.