США запустили процес, над яким не мають контролю - експерт

І демократи, і республіканці у США заклопотані процесами, які були запущені внаслідок ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані і над якими не мають контролю.

Про це в коментарі Укрінформу сказав директор Програми розвитку миру та прав Інституту вивчення прав людини Колумбійського університету професор Дейвід Філліпс, який раніше обіймав посаду старшого радника Державного департаменту США.

"І демократи, і республіканці дуже нервують. Ніхто не шкодує про смерть Сулеймані. Але обидві партії заклопотані процесами, які ми запустили і над якими не маємо контролю", - зазначив він.

За його словами, дії президента Трампа "згуртували іракців у протистоянні США". Це призвело до голосування про виведення американських військ з іракської землі. "Це також об’єднало іранські угруповання, які виступають проти "великого сатани" (презирлива назва американців у Ірані. – Авт.)", - сказав експерт.

Він додав, що вбивши Сулеймані, США, можливо, позбулися противника, але й підірвали своє становище в Іраку, спричинили антиамериканські виступи".

На думку Філліпса, "якщо Іран розпочне акції відплати, США вирішать відповісти". "Це може спричинити ланцюг насильства, що призведе до великої війни", - зауважив він.

За словами експерта, президенту Трампу "потрібно розібратися, чого він хоче досягти і в який найкращий спосіб це зробити". Нинішній курс, вважає професор, "не є ефективним і послідовним".

"Цей момент надзвичайно мінливий і небезпечний. Маємо недосвідченого і вередливого президента, який ніколи не стикався з зовнішньополітичною кризою. Те, як він поводиться, матиме великий вплив як на Близький Схід, так і на відносини з нами в усьому світі", - додав він.

Як повідомлялося, в ніч на 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.