Кувейт спростовує фейк про виведення військових США

Невідомі хакери зламали сторінку Інформаційного агентства Кувейту у соцмережі та розмістили фейкову новину про нібито виведення американських військових з країни на тлі напруги між Вашингтоном і Тегераном.

Про це повідомив речник уряду Кувейту Тарек Аль-Мізрем, інформує KUNA.

"Аль-Мізрем у середу заявив, що шкідливе ПЗ було встановлене на акаунті соцмережі Інформаційного агентства Кувейту",- йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що інформація, яка з'явилася на сторінці інформагентства у соцмережі, про нібито виведення американських військових із країни, є неправдивою.

Пізніше Інформаційне агентство Кувейту повідомило у Twitter, що її сторінку було зламано невідомими особами.

Також в агентстві заявили, що залишають за собою право вживати юридичні кроки аби притягти осіб або сторін до відповідальності за поширення фейкових новин від імені інформагентства.

Як повідомлялося, Кувейт є сильним партнером США у боротьбі з тероризмом, зокрема з "Ісламською державою", "Аль-Каїдою" та іншими терористичними угрупованнями.