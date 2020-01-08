Кувейт спростовує фейк про виведення військових США
Про це повідомив речник уряду Кувейту Тарек Аль-Мізрем, інформує KUNA.
"Аль-Мізрем у середу заявив, що шкідливе ПЗ було встановлене на акаунті соцмережі Інформаційного агентства Кувейту",- йдеться у повідомленні.
Він наголосив, що інформація, яка з'явилася на сторінці інформагентства у соцмережі, про нібито виведення американських військових із країни, є неправдивою.
Пізніше Інформаційне агентство Кувейту повідомило у Twitter, що її сторінку було зламано невідомими особами.
Також в агентстві заявили, що залишають за собою право вживати юридичні кроки аби притягти осіб або сторін до відповідальності за поширення фейкових новин від імені інформагентства.
Як повідомлялося, Кувейт є сильним партнером США у боротьбі з тероризмом, зокрема з "Ісламською державою", "Аль-Каїдою" та іншими терористичними угрупованнями.