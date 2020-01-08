В Ірані знайшли чорну скриньку літака МАУ — ЗМІ

Рятувальникам вдалося знайти чорну скриньку літака Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», що розбився рано 8 січня в Ірані.

Про це повідомляє The Strait Times.

«На своєму веб-сайті IRIB повідомило, що одну з двох чорних скриньок літака – реєстратор польотних даних і бортовий самописець – знайдено», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. За даними РНБО, на борту перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями. Усього на борту було 11 українців.

За даними посольства України в Ірані, літак розбився внаслідок аварії двигуна, версія теракту поки що виключається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.

Фото: АА