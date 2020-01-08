В Ірані знайшли чорну скриньку літака МАУ — ЗМІ
Про це повідомляє The Strait Times.
«На своєму веб-сайті IRIB повідомило, що одну з двох чорних скриньок літака – реєстратор польотних даних і бортовий самописець – знайдено», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. За даними РНБО, на борту перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, що були українцями. Усього на борту було 11 українців.
За даними посольства України в Ірані, літак розбився внаслідок аварії двигуна, версія теракту поки що виключається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.
Фото: АА