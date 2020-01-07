Зовнішнє втручання у Лівії має бути негайно припинено – Боррель

Ситуація в Лівії погіршується кожного дня, тож Європейський Союз бачить рішення цієї кризи у негайному припиненні бойових дій, ескалації напруги та зовнішнього втручання у конфлікт.

Про це у вівторок у Брюсселі під час брифінгу за підсумками зустрічі учасників так званого Берлінського процесу по врегулюванню в Лівії - міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та Великобританії заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зустріч надала нагоду обговорити ситуацію в Лівії. Ми прийняли спільну заяву, в якій закликали припинити будь-яку ескалацію та зовнішнє втручання, яке зросло протягом минулих днів. Як ви знаєте, Лівія є пріоритетом для Європейського Союзу, і ми будемо продовжувати активне залучення усіх відповідних гравців до наших зусиль зупинити ворожнечу та добитися поновлення політичного діалогу», - сказав Боррель.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він уточнив, що термін «зовнішнє втручання» стосується рішення Туреччини щодо військової інтервенції в цю країну.

«Ми закликали до припинення вогню, просили зупинити ескалацію та зовнішнє втручання, яке зросло протягом минулих днів. Очевидно, що ця теза стосується рішення Туреччини здійснити військову інтервенцію в Лівії, яке ми заперечуємо. Я не сказав цього прямо, але це очевидно для всіх, хто хоче зрозуміти: коли я говорю про збільшення зовнішнього втручання, я маю на увазі втручання з боку Туреччини», - зазначив Високий представник ЄС.

Він визнав, що ситуація в Лівії погіршується з кожним днем, і повторив, що єдиним рішенням для Лівії є політичні переговори між усіма залученими сторонами, адже для цієї кризи не існує військового вирішення.

За словами Борреля, першочерговим завданням є зупинення бойових дій у Тріполі та навколо столиці. Будь-яке насильство, на зразок нещодавньої атаки проти військового училища в Тріполі, лише поглиблюють конфлікт та посилюють страждання народу Лівії.

«Продовження ескалації може лише посилити внутрішній розділ в країні, збільшити ризик її розпаду та поширення нестабільності на весь регіон, призвести до зростання терористичної загрози. Ми закликали також до жорсткого дотримання ембарго ООН на постачання зброї, і сподіваємось, що в рамках Берлінського процесу під головуванням Німеччини ми будемо здатні запропонувати рішення для лівійської кризи» - сказав Боррель.

Він нагадав, що ситуація в Лівії, поряд із розвитком подій в Ірані та навколо Іраку, буде темою засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у п’ятницю, під час якого будуть обговорені можливі дипломатичні дії ЄС для зупинення насильства в регіоні.

Високий представник ЄС зауважив, що сьогодні разом з міністрами закордонних справ чотирьох країн Берлінського процесу, мав намір здійснити візит у Лівію, але цей візит було відкладено з міркувань безпеки.

«За планом, ми мали б зараз бути під сонцем Лівії, а не під сірим небом у Брюсселі. Минулої ночі ми мали б бути вже в літаку, але нам переконливо радили не летіти внаслідок ситуації з безпеки, яка там склалася… Сподіваюся, що, ймовірно, протягом кількох наступних днів ми зможемо здійснити подорож до Лівії, яку ми не змогли здійснити сьогодні, та донести позицію Євросоюзу до всіх сторін конфлікту», - сказав Високий представник ЄС.