Сили генерала Хафтара заявляють, що захопили стратегічне місто в Лівії
Укрінформ
Лівійська національна армія під керівництвом генерала Хафтара заявляє, що здобула контроль над прибережним лівійським містом Сірте.
Про це повідомляє FARS.
"Сірте був повністю звільнений ... від терористичних угруповань", - заявив на телебаченні представник військ генерала Хафтара Ахмад аль-Месмарі після операції, що тривала всього декілька годин.
Місто Сірте перебувало під контролем сил уряду національної єдності з того часу, як звідти вибили бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
Підтримуваний ООН уряд національної єдності, що базується в Тріполі, поки не коментував повідомлення сил генерала Хафтара.
Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.
Фото: Getty Images