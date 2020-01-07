Сили генерала Хафтара заявляють, що захопили стратегічне місто в Лівії

Лівійська національна армія під керівництвом генерала Хафтара заявляє, що здобула контроль над прибережним лівійським містом Сірте.

Про це повідомляє FARS.

"Сірте був повністю звільнений ... від терористичних угруповань", - заявив на телебаченні представник військ генерала Хафтара Ахмад аль-Месмарі після операції, що тривала всього декілька годин.

Місто Сірте перебувало під контролем сил уряду національної єдності з того часу, як звідти вибили бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

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Підтримуваний ООН уряд національної єдності, що базується в Тріполі, поки не коментував повідомлення сил генерала Хафтара.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країни, щоби скинути офіційно визнану ООН, але слабку владу.

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