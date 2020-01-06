Унаслідок удару по військовій академії в Лівії загинули 30 курсантів

У результаті авіаудару по військовому об’єкту в столиці Лівії загинули щонайменше 30 осіб, переважно курсантів.

Про це повідомляє Global News

«Число загиблих у наслідок недільного повітряного удару сил лівійського генерала Хафтара по військовій академії в Тріполі досягло щонайменше 30 людей. Більшість із них – курсанти», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфом Хафтаром розпочали наступ на столицю країн, щоби скинути офіційну визнану ООН, але слабку владу.

Повідомлялося також, що парламент Туреччини ухвалив закон про мандат на відрядження військ до Лівії.