Nissan продовжить домагатися притягнення Карлоса Гона до відповідальності

Втеча ексглави автомобілебудівного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона з Японії не змінив позиції компанії Nissan, яка продовжить добиватися його притягнення до відповідальності за вчинені ним правопорушення.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок заяві компанії.

"Ця втеча не зробила ніякого впливу на нашу базову позицію, згідно з якою ми будемо домагатися відповідальності за правопорушення", - наголошується в повідомленні.

В кінці 2019 року стало відомо, що Гон втік з Японії в Ліван. 31 грудня він особисто підтвердив цей факт, звинувативши японське правосуддя в несправедливості та упередженості. На даний момент точно невідомо, яким чином Гон, який перебував під домашнім арештом і наглядом поліції, зміг покинути територію Японії. Раніше інформаційне агентство Кіодо повідомляло, що його нібито вивезли з провінційного японського аеропорту, а потім доставили до Лівану з Туреччини на приватному літаку.

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Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо власного прибутку. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством, і після перебування понад 100 днів під арештом був звільнений під жорсткі зобов'язання: не виїжджати з Токіо і бути під постійним контролем.

Повторно Гону заарештували у квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести прес-конференцію і розповісти про свою справу. Згодом його звільнили з додатковою умовою: Гону було заборонено спілкуватися з дружиною.

Гон вважається творцем альянсу з Renault Nissan і Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan і Renault.

Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images