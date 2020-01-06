В Австрії заборонять хіджаб для школярок до 14 років

Новий коаліційний уряд Австрії розширить заборону на ісламську хустку (хіджаб) в школах.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно створити базові умови, щоб діти росли без примусу (як наприклад, носіння хустки). Завдання держави – допомагати дівчатам та молодим жінкам і підтримувати їх у саморозвитку. Для цього потрібні заходи щодо захисту дівчаток, а також розширення існуючої заборони на хустки для школярок віком до 14 років", - йдеться у документі.

Поруч з цим, планується збільшення перевірок в ісламських освітніх закладах на предмет контролю програм та методів викладання.

Також передбачені низка заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням політичного ісламу в Австрії.

Як повідомляв Укрінформ, розширення заборони на ісламську хустку в школах було однією з передвиборчих обіцянок очолюваної Себастіаном Курцем консервативній партії, яка стала переможцем на дострокових парламентських виборах 29 вересня. Стверджується, що лише після 14 років дівчатка стають "релігійно зрілими" і можуть самі вирішувати, чи варто їм носити хустку, чи ні.

Як відомо, колишня правляча в Австрії коаліція у складі правоцентристської "Австрійської народної партії" та правопопулістської "Австрійської партії свободи" ввела заборону на ісламську хустку: у 2018 році хіджаб був заборонений у дитсадках, а у травні 2019 року – у початковій школі (6-10 років).

Фото: dpa