У Німеччині застрелили чоловіка, який погрожував поліцейським ножем

У Німеччині застрелили чоловіка, який погрожував поліцейським ножем

Укрінформ
У місті Гельзенкірхен, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, поліцейські застрелили чоловіка, який кинувся на них з ножем.

Про це 6 січня повідомляє Welt.

"У неділю в Гельзенкірхені поліцейський застрелив 37-річного чоловіка, який, за свідченнями, кинувся на кількох офіцерів з ножем. Після вбивства нападника розслідується можливе терористичне підгрунтя", - йдеться у повідомленні .

Зазначається, що чоловік спочатку вдарив якимось предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділенням, після чого з предметом у піднятій руці підійшов до правоохоронців. Поліція помітила, що чоловік тримав в іншій руці також ніж. Коли підозрілий не зупинився, незважаючи на кілька попереджень, 23-річний правоохоронець зробив у чоловіка постріл, який став смертельним.

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Убитий виявився громадянином Туреччини, який проживав у Гельзенкірхені. Він уже був відомий правоохоронцям через різні насильницькі злочини. Те, що нападник вигукував "Алах Акбар", про що спочатку з’явилася інформація, поліцейські наразі не підтверджують.

Проводиться розслідування.

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