У Харкові арештували чоловіка, який захопив заручницю та поранив поліцейського

Київський райсуд Харкова обрав арешт без права на заставу для харків’янина, який 24 грудня взяв у заручники перехожу та тяжко поранив поліцейського.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у суді.

"Суд обрав для 37-річного зловмисника запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу", - зазначили у суді.

Підозрюваний свою провину повністю визнав, пояснивши, що був дуже п'яний і події того дня ледь пам'ятає.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня посеред вулиці у Харкові чоловік приставив ножа до випадкової перехожої та вимагав викликати поліцію, щоб обміняти заручницю на знайомого, з яким хотів поквитатися. Полісмен, що прибув на виклик, запропонував у заручники себе замість жінки. Після цього поліцейський спробував відволікти і затримати злочинця, але той поранив його ножем у шию.

На місці події зловмисник був затриманий: під час огляду у нього вилучено знаряддя злочину. Встановлено, що затриманим є 37-річним мешканцем Харкова, не судимий, раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. Напередодні події зловмисник вживав алкоголь разом зі своєю знайомою. Жінка поскаржилася йому на свого чоловіка, який наразі перебуває у лікарні. Вона розповіла, що той її постійно принижує і вчиняє сварки. Чоловік пообіцяв провчити кривдника...

Щодо капітана поліції, то він прооперований і зараз знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні.