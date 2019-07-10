Суд арештував зловмисника, який взяв у заручники двох працівниць "Швидких грошей"

Суворовський райсуд Одеси задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою - стосовно затриманого зловмисника, який 7 липня захопив у заручниці двох працівниць відділення швидких кредитів.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі суду.

"Суд обрав стосовно 25-річного підсудного, який захопив і протягом кількох годин утримував у заручницях двох працівниць фінустанови, запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в райсуді.

Клопотання адвоката підсудного про обрання для підзахисного домашнього арешту було відхилено.

Як повідомляв Укрінформ, під час поліцейської спецоперації "Грім" 7 липня було звільнено двох працівниць відділенні компанії "Швидкі гроші", яких захопив зловмисник, вимагаючи мільйон доларів і вертоліт. Жінок доправили машиною швидкої допомоги до медичного закладу.

Триває розслідування обставин злочину, який кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).