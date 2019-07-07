Захоплення заручників в Одесі: зловмисник вимагав мільйон доларів і вертоліт
Про це повідомляє "Думська".
"Операція зі звільнення заручниць кредитної установи на Пересипу в Одесі завершилася успіхом. Після трьох годин переговорів відбувся штурм будівлі. З'ясувалося, що невідомий зайшов, закрив двері, підніс до горла однієї з двох співробітниць ніж. Терорист вимагав один мільйон доларів і вертоліт", - пише видання.
Повідомляється, що завдяки тому, що спрацювала "тривожна кнопка", на місце події прибула поліція.
"У ході переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів. У ході операції його затримали і посадили в автозак. Зловмисник 1994 року народження, уродженець Одеської області. Жінок вивели з будівлі і посадили в швидку допомогу. Вони серйозно не постраждали", - пише видання.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю - 7 липня - в Одесі зловмисник захопив заручниць у відділенні компанії "Швидкі гроші" на вул. Чорноморського Козацтва.
Фото: Думская