В Одесі звільнили заручниць з відділення “Швидкі гроші”, жінки у лікарні

В Одесі завершено спецоперацію “Грім” по звільненню працівниць фінансової установи, яких захопив невідомий чоловік. Жінок доправлено до медичного закладу.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу. Зі зловмисником, 1994 р. н., працюють правоохоронці. Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детальнішу інформацію щодо кримінальної події поліція надасть пізніше.

Раніше вважалося, що заручниця була одна.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 7 липня, Національна поліція розпочала спецоперацію “Грім” по звільненню жінки, яку захопив у заручниці невідомий чоловік. За даними, які повідомилм кореспондентові агентства, інцидент стався у віддліленні компанії "Швидкі гроші" на вул. Чорноморського козацтва.