В Одесі зловмисник захопив заручницю у відділенні "Швидкі гроші"

В Одесі зловмисник захопив заручницю у відділенні компанії "Швидкі гроші" на вул. Чорноморського козацтва. Поліція здійснює оперативні заходи для її звільнення.

Про кореспондентові Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Зловмисник захопив у заручники, погрожуючи ножем, працівницю операційного відділення компанії "Швидкі гроші", що на вул. Чорноморського козацтва, 4. Приміщення, де зловмисник утримує заручницю, оточене співробітниками поліції. У перемовинах із зловмисником задіяні керівники Одеського главку Нацполіції", - зазначив співрозмовник агентства.

Разом з тим він відмовився назвати висунуті зловмисником умови звільнення заручниці.

Рух трамваїв та автобусів на вул. Чорноморського козацтва заблоковано поліцією, а поряд з приміщення відділення "Швидкі гроші" припарковано близько десятка автомобілів правоохоронців.

Як повідомляє Національна поліція України, в Одесі поліція ввела в дію спецоперацію «Грім» по звільненню заручниці, яку захопив невідомий чоловік.

"В одній із фінансових установ у Суворовському районі міста невідомий взяв у заручники працівницю. На місці події керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП та патрульні. Проводяться перемовини із правопорушником. Вживаються заходи для звільнення заручниці та затримання зловмисника", - йдеться у повідомленні.