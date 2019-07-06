На Одещині знайшли пʼятьох осіб, які заблукали в катакомбах

Пошукова група знайшла групу людей, які загубилися в катакомбах поблизу Одеси.

Про це інформує портал Крим. Реалії.

“Як повідомив журналістам прес-секретар одного з віце-мерів Одеси Микола Покровський, групу людей, що спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району, вже знайдено”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цій групі було п’ятеро осіб (а не четверо, як повідомлялося раніше): чотири чоловіки віком від 23 до 50 років і 38-річна жінка.

“Людей знайшли, всі живі”, – зазначив Покровський.

Читайте також: За тиждень поліція повернула додому 370 дітей

Раніше ДСНС повідомила, що до відомства надійшла інформація про те, що 5 липня група невідомих у передмісті Одеси спустилася в катакомби системи “Центральна”, але у встановлений контрольний час – в суботу о 9:00 – вони на зв'язок не вийшли.

Для пошуку зниклих організували добровольчу групу.

Фото: ДСНС